ЗМІ: параметричний самописець російського літака не розкрив причину його катастрофи

Як пише видання "Коммерсантъ" з посиланням на дані близьких до розслідування джерел, фіксація режимів роботи всіх систем літака реєстратором миттєво припинилася після відриву хвостової частини, в якій знаходився прилад. Катастрофічна ситуація на борту розвивалася так швидко, що пілоти, які управляли літаком, швидше за все, також не встигли зреагувати на неї. Тому марними можуть виявитися і записи мовного самописця, який до того ж був сильно пошкоджений.

Читайте такожКремль прокоментував версію про можливий теракт ІДІЛ на борту А321

За даними джерел видання, самописець показав, що протягом усього польоту, а він тривав трохи більше 20 хвилин, всі системи А321 працювали справно. Літак, керований автопілотом, після зльоту майже набрав необхідну висоту, щоб стати на заданий ешелон. "Проте потім відбулася якась подія, після якої фіксація всіх без винятку параметрів роботи систем літака одномоментно перервалася", - йдеться в матеріалі.

Також видання зазначає, що якщо літак дійсно розвалився за лічені секунди, на розвиток надзвичайної ситуації міг не встигнути зреагувати і його екіпаж. Вже встановлено, що перед катастрофою пілоти не зв'язувалися з наземними службами, оскільки на борту не виникало жодних проблем. А коли вони з'явилися, льотчики, очевидно, були зайняті тим, що намагалися утримати в повітрі падаючий літак. "До речі, для того щоб визначити причину події, пілотам було необов'язково виходити на голосовий радіозв'язок з землею. Досить було натисканням кнопок передати закодовані загальноприйняті сигнали лиха: 7500 - теракт або захоплення, 7600 - втрата зв'язку або 7700 - інша аварійна ситуація. Однак у них не вистачило часу навіть на це", - зазначає видання.