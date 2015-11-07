Спецслужби США: бойовики "Ісламської держави" обговорювали знищення російського літака

Про це повідомив телеканал NBC з посиланням на представників розвідувального співтовариства, які поділилися інформацією на умовах анонімності, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожСпецслужби Британії: бомбу в російський літак могли закласти перед вильотом"Вони відкрито тріумфували", - цитує NBC одне зі своїх джерел.

За тими ж даними, незадовго до катастрофи була перехоплена адресована лідерам екстремістської організації доповідь з Синая про те, що "скоро тут станеться щось важливе".

Спочатку офіційні представники Росії і Єгипту намагалися не акцентувати увагу на терористичній версії. Однак, згідно з розшифрованими даними "чорних скриньок", на які посилаються французькі експерти, політ проходив нормально, катастрофа сталася раптово і миттєво.

За оцінкою британської розвідки, найбільш імовірною причиною трагедії є вибух бомби, підкладеної в літак під час вантаження багажу.

5 листопада єгипетська влада зняла з посади директора аеропорту Шарм-еш-Шейха без належного пояснення причин.

На наступний день президент Росії Володимир Путін, заслухавши доповідь директора ФСБ Олександра Бортнікова, розпорядився на невизначений термін призупинити повітряне сполучення з Єгиптом, забезпечивши повернення на батьківщину приблизно 45 тис. росіян, які перебувають на відпочинку в Шарм-еш-Шейху і Хургаді.

Раніше аналогічне рішення прийняла влада Великобританії і ще кількох держав.

За оцінками експертів, втрати туристичної галузі загрожують тяжкими наслідками для економіки Єгипту.

Нагадаємо, літак А321 з російськими туристами, що прямував з Шарм-еш-Шейха в Петербург, впав на Синайському півострові вранці 31 жовтня через 23 хвилини після вильоту. Всі 224 людини, що знаходилися на борту, загинули.