Спецслужби США: бойовики "Ісламської держави" обговорювали знищення російського літака
Американським спецслужбам вдалося перехопити розмови між керівництвом екстремістського угруповання "Ісламська держава" в його неофіційній столиці Ракка на території Сирії і присягнувшими йому на вірність синайськими бойовиками, в яких вони хвалилися знищенням російського літака.
Про це повідомив телеканал NBC з посиланням на представників розвідувального співтовариства, які поділилися інформацією на умовах анонімності, передає Бі-бі-сі.
Читайте такожСпецслужби Британії: бомбу в російський літак могли закласти перед вильотом"Вони відкрито тріумфували", - цитує NBC одне зі своїх джерел.
За тими ж даними, незадовго до катастрофи була перехоплена адресована лідерам екстремістської організації доповідь з Синая про те, що "скоро тут станеться щось важливе".
Спочатку офіційні представники Росії і Єгипту намагалися не акцентувати увагу на терористичній версії. Однак, згідно з розшифрованими даними "чорних скриньок", на які посилаються французькі експерти, політ проходив нормально, катастрофа сталася раптово і миттєво.
За оцінкою британської розвідки, найбільш імовірною причиною трагедії є вибух бомби, підкладеної в літак під час вантаження багажу.
5 листопада єгипетська влада зняла з посади директора аеропорту Шарм-еш-Шейха без належного пояснення причин.
На наступний день президент Росії Володимир Путін, заслухавши доповідь директора ФСБ Олександра Бортнікова, розпорядився на невизначений термін призупинити повітряне сполучення з Єгиптом, забезпечивши повернення на батьківщину приблизно 45 тис. росіян, які перебувають на відпочинку в Шарм-еш-Шейху і Хургаді.
Раніше аналогічне рішення прийняла влада Великобританії і ще кількох держав.
За оцінками експертів, втрати туристичної галузі загрожують тяжкими наслідками для економіки Єгипту.
Нагадаємо, літак А321 з російськими туристами, що прямував з Шарм-еш-Шейха в Петербург, впав на Синайському півострові вранці 31 жовтня через 23 хвилини після вильоту. Всі 224 людини, що знаходилися на борту, загинули.