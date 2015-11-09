МЗС Британії: контроль в аеропортах треба буде посилити - BBC

В інтерв'ю BBC він сказав, що посилення заходів безпеки може призвести до підвищення витрат і затримок для пасажирів в аеропортах, передає BBC Україна.

Раніше Британія скасувала рейси із Шарм-еш-Шейха. Багатьом британським туристам доведеться чекати ще кілька днів, поки їх відвезуть додому.

Літак Airbus A321 російської авіакомпанії "Когалимавіа" розбився на Синайському півострові 31 жовтня. Загинули всі 224 людини, які перебували на борту.

Розвідки США і Великобританії припустили, що причиною краху могла стати бомба на борту.

"Нам необхідно упевнитися, що в аеропортах застосовуються суворі заходи безпеки, які відбивають місцеві реалії. Одним із головних аспектів підтримки безпеки в аеропортах є навчання, управління і мотивація персоналу", - сказав Хаммонд.