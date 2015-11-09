ЗМІ: спецслужби Німеччини вивчають наслідки в разі закриття балканських кордонів

Про це повідомило німецьке видання Welt am Sonntag з посиланням на таємний аналітичний звіт, який редакція має у своєму розпорядженні, передає українська редакція "Німецької хвилі". У роботі над звітом брали участь служба розвідки, служба боротьби з організованою злочинністю, федеральна поліція, МЗС Німеччини та служба з питань міграції та біженців.

Читайте такожWSJ: Мігранти з Сирії не отримають в Німеччині повного статусу біженців

Залучені до роботи над аналітичним звітом фахівці наголошують, що зараз мігранти дедалі швидше прибувають до Центральної Європи через так званий балканський маршрут. "Тривалість проходження" цим маршрутом "ще більше скоротилась". У разі, якщо такі країни, як Македонія, Сербія, Хорватія, Словенія та Угорщина вдадуться до одночасного закриття кордонів, то це спровокує "колапс грецької системи" пропуску мігрантів.

Тож з огляду на це "спроба чинити перепони будь-якому перетину кордонів країн", на думку авторів звіту, можлива лише за рахунок значного "залучення особового складу та техніки". У разі послідовного закриття кордонів на Балканському півострові, на думку експертів, слід очікувати "подальшого погіршення гуманітарної ситуації".

Автори звіту зазначають, що за різноманітних сценаріїв біженці можуть податися до Центральної Європи через Болгарію, або ж спробують дістатися Італії кораблями через Албанію. Тож Греції доведеться відігравати значно більшу роль і відправляти мігрантів знову до Туреччини.