Лондон відмовився ділитися всіма розвідданими про катастрофу російського А321 в Єгипті

Про це заявив журналістам у штаб-квартирі ООН міністр закордонних справ країни Філіп Хаммонд, передає DW.

"Деяка інформація з відкритих джерел, деяка - закриті дані розвідки. Це інформація, якою ми можемо поділитися, і ми поділилися з нашими партнерами. Але деякі джерела розвідки не можуть бути розкриті за очевидних причин", - зазначив він.

Глава МЗС нагадав, що у кожної з країн - Великобританії, Росії та Єгипту - є свої дані розвідки. "Ми ділимося даними там, де можемо", - сказав Хаммонд.

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Міністр наголосив на зростанні ймовірності того, що причиною трагедії могла стати пронесена на борт бомба "діячами, пов'язаними з "Ісламською державою", або натхненними ними".

Він зазначив, що Великобританія стала першою країною, яка прийняла рішення призупинити польоти в Шарм-еш-Шейх на основі аналізу всієї наявної інформації.

"Ми дуже чекаємо відновлення нормального авіасполучення", - наголосив Хаммонд, зазначивши, що терміни будуть залежати від роботи з єгипетською владою і авіакомпаніями щодо створення надійної системи безпеки авіаперевезень.