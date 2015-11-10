Майбутнє Європи залежить від позиції Німеччини щодо мігрантів - Туск

Про це заявив голова Євроради Дональд Туск, виступаючи 9 листопада в Берліні з традиційною "Європейською промовою", передає DW.

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Провідна роль Берліна, на його думку, повинна, перш за все, проявитися у вирішенні трьох завдань: забезпеченні безпеки зовнішніх кордонів Євросоюзу, боротьбі з радикальним популізмом і зміцненні єдності Заходу.

"Майбутнє Європи великою мірою залежить від позиції Німеччини в кризі навколо біженців", - підкреслив Дональд Туск.

Голова Євроради додав, що Німеччина повинна "рішуче і без історичних комплексів" подбати про охорону зовнішніх кордонів Євросоюзу. Адже від їх безпеки безпосередньо залежить існування відкритих внутрішніх кордонів у рамках шенгенської зони.

Європа "у своїх власних інтересах повинна продемонструвати солідарність з Німеччиною", вказав колишній прем'єр-міністр Польщі.

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"Європа не може акцептувати всіх бажаючих прибути на наш континент", - продовжив він.

"Збережеться Європа як континент свободи, верховенства права, поваги до індивідуума, як континент безпеки для своїх громадян - значною мірою залежить від німців. Але, звичайно, і від решти 27 країн", - підсумував Туск.

Як повідомляв УНІАН, за даними німецького МВС, лише у жовтні до країни прибули понад 180 тисяч осіб.

В поточному році в Європу прибуло понад 700 тисяч біженців. Єврокомісія прогнозує, що, виходячи з нинішніх темпів припливу мігрантів у країни ЄС у цілому до кінця 2016 року можуть прибути ще 3 млн осіб.

На думку ЄК, очікувати зниження нинішніх темпів припливу мігрантів до 2017 року нереалістично.