Майбутнє Європи залежить від позиції Німеччини щодо мігрантів - Туск
Німеччина має "рішуче та без історичних комплексів" подбати про охорону зовнішніх кордонів Євросоюзу.
Про це заявив голова Євроради Дональд Туск, виступаючи 9 листопада в Берліні з традиційною "Європейською промовою", передає DW.
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Провідна роль Берліна, на його думку, повинна, перш за все, проявитися у вирішенні трьох завдань: забезпеченні безпеки зовнішніх кордонів Євросоюзу, боротьбі з радикальним популізмом і зміцненні єдності Заходу.
"Майбутнє Європи великою мірою залежить від позиції Німеччини в кризі навколо біженців", - підкреслив Дональд Туск.
Голова Євроради додав, що Німеччина повинна "рішуче і без історичних комплексів" подбати про охорону зовнішніх кордонів Євросоюзу. Адже від їх безпеки безпосередньо залежить існування відкритих внутрішніх кордонів у рамках шенгенської зони.
Європа "у своїх власних інтересах повинна продемонструвати солідарність з Німеччиною", вказав колишній прем'єр-міністр Польщі.
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"Європа не може акцептувати всіх бажаючих прибути на наш континент", - продовжив він.
"Збережеться Європа як континент свободи, верховенства права, поваги до індивідуума, як континент безпеки для своїх громадян - значною мірою залежить від німців. Але, звичайно, і від решти 27 країн", - підсумував Туск.
Як повідомляв УНІАН, за даними німецького МВС, лише у жовтні до країни прибули понад 180 тисяч осіб.
В поточному році в Європу прибуло понад 700 тисяч біженців. Єврокомісія прогнозує, що, виходячи з нинішніх темпів припливу мігрантів у країни ЄС у цілому до кінця 2016 року можуть прибути ще 3 млн осіб.
На думку ЄК, очікувати зниження нинішніх темпів припливу мігрантів до 2017 року нереалістично.