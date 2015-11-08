ЄС вирішив запропонувати поступки країнам Африки в обмін на повернення біженців - The Telegraph
Натомість, пропонована угода дасть тисячам африканських студентів, лікарів і підприємців "зелене світло" на переїзд в ЄС.
Європейські міністри розробили план з вирішення міграційної кризи, пропонуючи низці країн Африки поступок в обмін на відправку нелегальних мігрантів назад на батьківщину.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на The Telegraph.
"Вони дадуть фінансування і візи, щоб переконати країни Африки забрати частину з 800 тисяч осіб, які хлинули через Середземне море до Європи в цьому році", - йдеться в статті.
Але натомість, пропонована угода дасть тисячам африканських студентів, лікарів і підприємців "зелене світло" на переїзд в ЄС.
Кваліфікованим співробітникам будуть зроблені візові послаблення, організовані курси вивчення мови, надані робочі місця.
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За інформацією видання, низці африканських держав, у тому числі Ефіопії, Судану, Уганді та Кенії, буде запропоновано близько 1,3 мільярда фунтів (приблизно 1,8 мільярда євро) в обмін на те, що вони візьмуть нелегалів назад.
Офіційно план ЄС покликаний надати мігрантам легальний спосіб перебратися в європейські країни і, тим самим, скоротити загибель людей в морі і підірвати бізнес контрабандистів.
Однак, як зазначає видання, він, по суті, "є морквиною, якою африканських лідерів хочуть заохотити за те, що вони заберуть десятки тисяч мігрантів, яких європейські країни хочуть депортувати".