ЄС вирішив запропонувати поступки країнам Африки в обмін на повернення біженців - The Telegraph

Європейські міністри розробили план з вирішення міграційної кризи, пропонуючи низці країн Африки поступок в обмін на відправку нелегальних мігрантів назад на батьківщину.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на The Telegraph.

"Вони дадуть фінансування і візи, щоб переконати країни Африки забрати частину з 800 тисяч осіб, які хлинули через Середземне море до Європи в цьому році", - йдеться в статті.

Але натомість, пропонована угода дасть тисячам африканських студентів, лікарів і підприємців "зелене світло" на переїзд в ЄС.

Кваліфікованим співробітникам будуть зроблені візові послаблення, організовані курси вивчення мови, надані робочі місця.

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За інформацією видання, низці африканських держав, у тому числі Ефіопії, Судану, Уганді та Кенії, буде запропоновано близько 1,3 мільярда фунтів (приблизно 1,8 мільярда євро) в обмін на те, що вони візьмуть нелегалів назад.

Офіційно план ЄС покликаний надати мігрантам легальний спосіб перебратися в європейські країни і, тим самим, скоротити загибель людей в морі і підірвати бізнес контрабандистів.

Однак, як зазначає видання, він, по суті, "є морквиною, якою африканських лідерів хочуть заохотити за те, що вони заберуть десятки тисяч мігрантів, яких європейські країни хочуть депортувати".