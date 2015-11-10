ЗМІ: російська сторона згодна з версією про бомбу, але поки не говорить про неї публічно

Це випливає з російських комунікацій, перехоплених американською розвідкою, стверджують обізнані джерела Reuters в уряді США, передає "Голос Америки".

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Результати перехоплення є частиною свідчень, на основі яких американська вдала підозрює, що вибуховий пристрій, закладений в літак авіакомпанії "Когалимавіа", спрацював незабаром після того, як він вилетів з курортного міста Шарм-еш-Шейх, стверджують джерела.

Єгипет і Росія поки не назвали офіційну причину катастрофи. Минулого тижня вони відкинули заяви США і Великобританії, що літак, ймовірно, впав в результаті вибуху бомби на борту.

Ймовірність того, що агенти "Ісламської держави" змогли проникнути в аеропорт Шарм-еш-Шейха і закласти бомбу в пасажирський літак, посилила тривоги американської влади з приводу небезпеки, яку несе відділення угруповання на Синайському півострові.

Один з американських чиновників на умовах анонімності, зазначив, що в якості основної версії розглядається закладка бомби в літак співробітником аеропорту.