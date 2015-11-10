Армія Сирії прорвалася до блокованої "Ісламською державою" авіабази під Алеппо
18:51, 10 листопада 2015Світ
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Сирійська армія прорвала блокаду авіабази Квейрас, яка тривала майже два роки, в провінції Алеппо.
REUTERS
Базу блокували бойовики екстремістського угрупування "Ісламська держава", передає Бі-бі-сі. Один з підрозділів армії зміг прорвати облогу з заходу і проникнути на базу, де знаходяться близько 800 військовослужбовців, які весь цей час тримали оборону.
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У повідомленні сирійського державного телебачення говориться, що в ході прориву блокади "було вбито велику кількість терористів "Ісламської держави".
Згідно з інформацією сирійської влади, бойовики "Ісламської держави" продовжують утримувати позиції в безпосередній близькості від авіабази.
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