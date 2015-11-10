Армія Сирії прорвалася до блокованої "Ісламською державою" авіабази під Алеппо

Базу блокували бойовики екстремістського угрупування "Ісламська держава", передає Бі-бі-сі. Один з підрозділів армії зміг прорвати облогу з заходу і проникнути на базу, де знаходяться близько 800 військовослужбовців, які весь цей час тримали оборону.

Читайте також"Росіяни все випалюють та рівняють із землею": сирійські повстанці розповіли про тактику авіації РФ біля Алеппо

У повідомленні сирійського державного телебачення говориться, що в ході прориву блокади "було вбито велику кількість терористів "Ісламської держави".

Згідно з інформацією сирійської влади, бойовики "Ісламської держави" продовжують утримувати позиції в безпосередній близькості від авіабази.