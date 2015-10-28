Пентагон хоче долучити своїх солдатів до місцевих збройних формувань в Іраку та Сирії - WSJ

Пентагон рекомендує Білому дому включити американських коректувальників вогню в місцеві збройні формування в Іраку, щоб уникнути жертв серед мирного населення від атак по позиціях "Ісламської держави" ударних вертольотів AH-64 Apache, яких оборонне відомство США так само радить розмістити на іракській території, передає ZN.ua з посиланням на видання The Wall Street Journal.

Видання повідомляє, що в Пентагоні пропонують відправити військових радників США на допомогу армії Іраку безпосередньо на лінію фронту. Також оборонне відомство США має намір прийняти заходи для збільшення потенціалу іракської розвідки.

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Крім цього, Пентагон радить Білому дому долучити солдатів США в ряди збройних формувань сирійської опозиції або курдського ополчення.

27 жовтня, глава Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Джозеф Данфорд заявив, що Сполучені Штати будуть здійснювати більш "агресивні" авіаудари по нафтовим родовищам "Ісламської держави".

У свою чергу, глава Пентагону Ештон Картер заявив, США вироблять новий підхід до боротьби з ІД, який полягає в тому, щоб працювати з перевіреними лідерами тих груп, які вже воюють проти ісламістів, надавати їм озброєння і проводити військову підготовку, підтримуючи їх дії ударами з повітря.