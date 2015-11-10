Росія в Сирії воює не проти ІДІЛ - помічник Обами

Про це заявила Селест Волландер - помічник президента Барака Обами, яка займається російським напрямком у Раді безпеки США, передає Медуза.

"І я можу сказати так: траплялося, що цілями російських авіаударів у Сирії ставали об'єкти "Ісламської держави". Але в переважній більшості випадків удари завдавалися по районах, які не перебувають під управлінням ІД", - зазначила вона.

Читайте такожБілий дім: Обама і Путін можуть зустрітися на саміті G20

При цьому помічник Обами наголосила, що сполучені штати привітали рішення Росії об'єднати зусилля в боротьбі з ІДІЛ, якщо побачать, що РФ має намір боротися саме з "Ісламською державою".

Також Волландер заявила, що в Сирії Росія продемонструвала світу нові можливості своїх збройних сил.

"Росія здатна проводити дуже складні з технологічної точки зору операції, і уроки, отримані у ході вторгнення в Грузію, були засвоєні. У Росії зараз дуже ефективні збройні сили, і помилки, яких припускаються в Сирії, пов'язані не з боєздатністю, а зі стратегічним плануванням, це не військові помилки, а політичні", - вважає вона.

Раніше міністр оборони США Ештон Картер заявляв, що у своїй кампанії в Сирії Росія "зійшла з курсу". Дії Кремля призведуть до затягування громадянської війни в цій країні.