Пентагон заявив про ліквідацію лідера ІД у Лівії

Про це йдеться в заяві, поширеній Пентагоном, передає "Медуза".

Вбитий Абу Набіль - уродженець Іраку та один із членів вищого керівництва «Ісламської держави» в Лівії, як зазначив офіційний представник Пентагону Пітер Кук.

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Він наголосив, що хоча ВПС США і раніше завдавали ударів по території Лівії, проте це перший раз, коли метою бомбардування був лідер "Ісламської держави".

"Це показує, що ми будемо переслідувати лідерів ІД скрізь, де вони діють", - наголосив Кук.

Раніше, 12 листопада, американський дрон атакував місце, де, як вважається, перебував найвідоміший кат ІДІЛ і вбивця багатьох іноземних заручників Мохаммед Емвазі, більше відомий як Джихаді Джон.

Якщо операція виявиться успішною, смерть Емвазі підсумує понад рік спроб Заходу знищити бойовика, який став особливо відомий у серпні 2014 року після появи в мережі відео, де він стинає голову американському журналісту Джеймсу Фоулі.