У Бельгії затримали 7 осіб, причетних до терактів у Парижі – AP

Про це повідомляє Associated Press, посилаючись на бельгійського чиновника.

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"У неділю в Бельгії затримали сімох людей, причетних до терактів у Парижі", - цитує видання свого співрозмовника.

За інформацією джерела, двоє нападників жили в Брюсселі і були французами. Один з бойовиків жив у районі Моленбек, відомому як координаційний центр релігійного екстремізму.

Також повідомляється, що знайдено вже другий автомобіль, який використовували терористи.

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 листопада в Парижі була здійснена серія терактів.

Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи прогриміли в безпосередній близькості від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч Франція - Німеччина, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд.

Крім того, на рок-концерті в театрі "Батаклан" терористи захопили заручників.