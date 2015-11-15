У Франції заговорили про необхідність створити коаліцію з РФ

Таку думку висловив екс-президент Франції Ніколя Саркозі після зустрічі з президентом Франції Франсуа Олландом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

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Відзначається, що Саркозі заявив про необхідність "зламу в нашій зовнішній політиці і радикальних змін у нашій політиці безпеки". Також колишній президент Франції виступив за "унікальну коаліцію" проти ІДІЛ.

"Ми повинні зробити все заради знищення "Ісламської держави", потрібна коаліція, яка включала б росіян", - заявив Саркозі.

У внутрішній політиці, на його думку, важливо зробити все, щоб уникнути повторення терактів: "Французи не відчувають себе в безпеці, ми повинні ввести зміни, які вселили б їм відчуття безпеки".

Відзначимо, в російському МЗС раніше заявляли, що розраховують на зміну шкали пріоритетів США і країн НАТО після трагедії в Парижі.

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 листопада в Парижі була здійснена серія терактів.

Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи прогриміли в безпосередній близькості від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч Франція - Німеччина, і на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд.

Крім того, на рок-концерті в театрі "Батаклан" терористи захопили заручників.