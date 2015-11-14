Як світ підтримав Францію, столицю якої сколихнула серія терактів (фоторепортаж)

Зокрема, ряд відомих у світі будівель підсвітили кольорами французького прапора на знак солідарності з Францією.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, кількість загиблих унаслідок терактів в Парижі зросла до 129, поранених - до 352. Серед загиблих є громадяни Бельгії, Румунії, Швеції, Португалії, США та Великобританії.

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Терористична організація "Ісламська держава" офіційно підтвердила свою відповідальність за теракти в столиці Франції в ніч з 13 на 14 листопада.