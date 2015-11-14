Як світ підтримав Францію, столицю якої сколихнула серія терактів (фоторепортаж)
22:16, 14 листопада 2015Світ
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Світ підтримує Францію, столицю якої в ніч на 14 листопада сколихнула серія терактів. Кількість загиблих зросла до 129 осіб.
REUTERS
Зокрема, ряд відомих у світі будівель підсвітили кольорами французького прапора на знак солідарності з Францією.
Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, кількість загиблих унаслідок терактів в Парижі зросла до 129, поранених - до 352. Серед загиблих є громадяни Бельгії, Румунії, Швеції, Португалії, США та Великобританії.
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Терористична організація "Ісламська держава" офіційно підтвердила свою відповідальність за теракти в столиці Франції в ніч з 13 на 14 листопада.
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