Олланд: Теракти у Парижі були організовані в Бельгії за допомогою французів

Про це заявив президент Франції Франсуа Олланд, виступаючи у Версалі перед парламентом, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на видання Le Parisien.

"Франція у стані війни. Події п'ятничної ночі стали актом війни. Вони вбили 129 осіб і ще більше поранили", - заявив Олланд.

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"П'ятничний акт війни був вирішений наперед спланований і в Сирії, організований у Бельгії, його виконавцями були, в тому числі французи", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше в Бельгії затримали 7 осіб, підозрюваних у терактах в Парижі. Двом з них пред'явлені звинувачення в тероризмі.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 13 листопада, в Парижі сталося шість терактів, один за іншим, відповідальність за які взяла на себе "Ісламська держава". Розвідка США заявляє, що у цих атаках простежується слід "Аль-Каїди", а не "Ісламської держави".