Олланд має намір змінити конституцію Франції для боротьби з терористами

Зокрема, він зазначив, що конституція повинна дозволяти позбавляти громадянства терористів, передає "Дождь" з посиланням на Reuters.

Олланд заявив, що конституція Франції повинна бути переглянута, щоб позбавити громадянства тих осіб, які мають подвійне громадянство і були засуджені за тероризм.

Нова конституція, за його словами, повинна забороняти особам з подвійним громадянством та таким, що "несуть терористичну загрозу", перебувати на території Франції.

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Також президент Франції заявив, що режим надзвичайного стану в країні буде продовжено на три місяці.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 13 листопада, в Парижі відбулося шість терактів, один за іншим, відповідальність за які взяла на себе "Ісламська держава". Розвідка США заявляє, що в цих атаках простежується слід "Аль-Каїди", а не "Ісламської держави".