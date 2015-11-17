Встановлено особу ще одного нападника на Bataclan, ним виявився громадянин Франції

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на телерадіокомпанію RTL.

Згідно з повідомленням, особистість терориста встановили по фотографії співробітники головного управління внутрішньої безпеки. Відзначається, що терорист, ім'я якого не розкривається, перебував на обліку у зв'язку з причетністю до радикальних кіл.

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Французькі ЗМІ також зазначають, що всі терористи із групи, яка скоїла напад на театр, імовірно відвідували Сирію. Раніше були встановлені особистості терористів Ісмаїла Омара Мостефи і Самі Амімура.

В даний час правоохоронні органи ведуть пошук восьмого терориста, який брав участь в серії нападів в Парижі, Салаха Абдеслама.

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 листопада в Парижі була здійснена серія терактів.

Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи прогриміли в безпосередній близькості від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч Франція - Німеччина, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд.

Крім того, на рок-концерті в театрі Bataclan терористи захопили заручників.