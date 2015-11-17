У Парижі знайшли машину, яку могли використовувати терористи

"Чорний Renault Clio, виявлено на площі Альбера Кана у XVIII окрузі Парижа, міг служити терористам під час підготовки терактів", - повідомляє РИА Новости з посиланням на сайт телеканалу iTele.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 13 листопада в Парижі було здійснено серію терактів.

Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи прогриміли в безпосередній близькості від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч Франція - Німеччина, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд.

Крім того, на рок-концерті в театрі Bataclan терористи захопили заручників.



