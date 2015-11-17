У Німеччині затримали двох жінок та чоловіка за підозрою в причетності до терактів у Парижі

Поліцейські зупинили легковий автомобіль з двома жінками та чоловіком біля трудового центру близько 09.30 за місцевим часом (10.30 за Києвом) в місті Альсдорф в землі Північний Рейн-Вестфалія, повідомляє РИА Новости з посиланням на видання Aachener Nachrichten.

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Нагадаємо, за даними Associated Press, в Бельгії затримали 7 осіб, причетних до терактів у Парижі.

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 листопада в Парижі було здійснено серію терактів.

Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи прогриміли в безпосередній близькості від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч Франція - Німеччина, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд.

Крім того, на рок-концерті в театрі Bataclan терористи захопили заручників.