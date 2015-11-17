Під час пошуку терористів, які підірвали А321, Росія пообіцяла діяти за статтею статуту ООН про "самооборону"

А також РФ закликає Раду безпеки ООН доузгодити проект резолюції про формування широкого антитерористичного фронту.

Про це йдеться в заяві МЗС РФ, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

«У цих обставинах Російська Федерація діятиме відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, яка передбачає право держав на самооборону», - йдеться у повідомленні.

МЗС РФ за дорученням президента Росії цим інформує всіх зарубіжних партнерів про те, що російські компетентні органи приступили до пошуку злочинців. Ця робота триватиме доти, доки всіх причетних до злочину не буде виявлено, знайдено й притягнуто до відповідальності, хоч би де вони перебували. У зв'язку з цим Російська Федерація звертається до всіх держав, організацій й осіб, до всіх друзів і партнерів із закликом допомогти в цій роботі, щоб винні понесли відповідне покарання.

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«Це варварський напад на наших громадян розглядається нами в контексті серії кривавих терактів, скоєних останнім часом у Парижі, Бейруті, Іраку, Анкарі, Єгипті», - йдеться в документі.

Крім того, МЗС РФ закликає Раду безпеки ООН невідкладно доузгодити внесений Російською Федерацією 30 вересня ц. р. проект резолюції про формування широкого антитерористичного фронту на базі норм і принципів міжнародного права і положень Статуту ООН.

У статті 51 зокрема йдеться, що цей Статут ООН «жодною мірою не зачіпає невід'ємне право на індивідуальну чи колективну самооборону, якщо станеться збройний напад на члена Організації, доти, доки Рада безпеки не вживе заходів, необхідних для підтримки міжнародного миру і безпеки».

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Як повідомляв УНІАН, літак Airbus 321 російської компанії Metrojet (раніше «Когалимавіа»), який прямував до Санкт-Петербурга із Шарм-ель-Шейха, розбився в Єгипті над Синайським півостровом 31 жовтня. Усі 224 людини, які були на борту, загинули. Серед жертв катастрофи також четверо українців.

Сьогодні, 17 листопада, директор ФСБ РФ Олександр Бортніков повідомив, що на борту російського літака, який виконував рейс А321, у небі над Єгиптом стався теракт - спрацював саморобний вибуховий пристрій потужністю до 1 кг у тротиловому еквіваленті.