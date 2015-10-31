На борту літака, що розбився в Єгипті, перебували троє українців – Reuters

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на владу Єгипту, пише Українська правда.

Також повідомляється, що на літаку перебували 214 росіян.

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У свою чергу секретар департаменту консульської служби МЗС Євген Ігнатовський повідомив, що у дипвідомстві наразі інформації про загиблих українців немає, вона перевіряється.

Нагадаємо, лайнер Airbus321 авіакомпанії "Когалимавіа", який виконував рейс 9268 Шарм еш-Шейх - Санкт-Петербург, вилетів з Єгипту в 5.51 за київським часом і зник з екранів радарів через 23 хвилини, на борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу.

Незабаром єгипетські ЗМІ повідомили, що уламки літака були виявлені в центрі Синайського півострова.