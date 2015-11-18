Ймовірний організатор вбивства Нємцова з чужим паспортом покинув Росію – СК РФ

"За попередніми матеріалів справи вбачається, що Мухудинов міг нелегально покинути територію РФ під чужим паспортом і має намір постійно переховуватися за кордоном", - заявив слідчий в Басманному суді, де розглядається питання про його заочний арешт, повідомляє ТАСС.

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Слідство має інформацію про те, що організатор вбивства Нємцова Мухудинов знаходиться в ОАЕ.

Нагадаємо, слідчий комітет РФ пред'явив обвинувачення в організації вбивства Нємцова бійцеві батальйону "Північ" Мухудинову.

Раніше повідомлялося, що Мухудинов змінив зовнішність і полетів в ОАЕ.