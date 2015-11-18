Ймовірний організатор вбивства Нємцова з чужим паспортом покинув Росію – СК РФ
10:26, 18 листопада 2015Світ
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Слідчий комітет вважає, що ймовірний організатор вбивства опозиційного російського політика Бориса Нємцова Руслан Мухудинов нелегально залишив Росію за чужими документами.
REUTERS
"За попередніми матеріалів справи вбачається, що Мухудинов міг нелегально покинути територію РФ під чужим паспортом і має намір постійно переховуватися за кордоном", - заявив слідчий в Басманному суді, де розглядається питання про його заочний арешт, повідомляє ТАСС.
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Слідство має інформацію про те, що організатор вбивства Нємцова Мухудинов знаходиться в ОАЕ.
Нагадаємо, слідчий комітет РФ пред'явив обвинувачення в організації вбивства Нємцова бійцеві батальйону "Північ" Мухудинову.
Раніше повідомлялося, що Мухудинов змінив зовнішність і полетів в ОАЕ.
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