Журналісти знайшли в Сирії російських артилеристів, "яких там немає"

Серед слайдів, кадри з якими показав один із російських телеканалів, була карта бойових дій в околицях міста Мхин (південніше Хомса), де розгорнута операція сирійських збройних сил з ліквідації ізольованих районів оборони ісламістів, пише Лента.ру.

Зазначається, що в районі населеного пункту Хамрат, на території місця постійної дислокації артилерійського підрозділу сирійської армії, були позначені позиції 5-ї гаубичної артилерійської батареї 120-ї гвардійської артилерійської бригади. На кадрах відеозапису ця карта демонструється з моменту 04:03.

За даними видання, це з'єднання — 120-я артбригада російської армії, що постійно дислокується в Юрзі (Кемеровська область). Судячи з запису на карті, батарея з шести 152-міліметрових гаубиць 2А65 «Мста-Б» присутня у цьому районі з 14:00 6 листопада 2015 року.

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Згідно з повідомленням, російські гаубиці «Мста-Б» раніше, на початку листопада 2015 року, вже потрапляли в об'єктиви відеокамер, однак вважалося, що це матеріальна частина, передана сирійській армії.

Також на карті помітно, що рівно з цього ж моменту часу (14:00, 6 листопада) на розташованому поблизу аеродромі Шайрат розміщено чотири ударних вертольота Мі-24 і один транспортний вертоліт Мі-8, їх належність не встановлена.

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі запевняють, що Росія не буде проводити наземну операцію в Сирії.