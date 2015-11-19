Daily Mail опублікувала відео розстрілу терористами відвідувачів ресторану в Парижі

На опублікованих кадрах видно, що терористи відкрили стрілянину по терасі ресторану, проте не стали заходити всередину будівлі, пише РБК.

Відзначається, що відвідувачі та працівники закладу намагалися врятуватися, сховавшись за барною стійкою чи під столами. Одна з жінок вижила тільки тому, що зброя терориста дала осічку. Вона встигла забігти в кафе і сховатися за стійкою.

Варто відзначити, що в публікації не наводиться назва ресторану.

Як відомо, одним із закладів, що піддалися нападу, було кафе La Belle Equipe на вулиці Шаронн. Близько опівночі за паризьким часом терорист-одинак відкрив стрілянину по відвідувачах, в результаті загинули щонайменше 18 осіб. Свідки розповіли Le Monde, що стрілець вийшов з автомобіля, підійшов до тераси ресторану і випустив кілька черг. Після цього він сів в машину і поїхав.

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Ще одним закладом стала піцерія La Casa Nostra на вулиці Фонтен-про-Руа. За офіційними даними поліції, в результаті нападу були вбиті п'ятеро, 16 були поранені, у тому числі восьмеро важко.

Однак перший напад стався близько 21:30 за паризьким часом на відвідувачів бару Le Carillon та ресторану «Маленька Швейцарія» на вулиці Біша. За словами очевидців, «стрілянина тривала близько півгодини». За даними газети Le Monde, жертвами цього нападу стали від 12 до 14 осіб, кілька десятків відвідувачів були поранені.