Дамаск: Росія готувалася до бомбардувань у Сирії протягом багатьох місяців

Як пише Лента.ру з посиланням на агентство SANA, про це заявив міністр закордонних справ Арабської Республіки Валід Муаллем.

Дипломат також зазначив, що Росія координує свої дії з сирійською армією.

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"Москва координує свої дії з сирійською армією, яка є єдиною силою в регіоні, що протистоїть тероризму", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін вніс до Ради федерації пропозицію про використання збройних сил за межами території Росії.

30 вересня, Рада федерації РФ дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії. У той же день російські військово-повітряні сили завдали першого удару в Сирії.

ЗМІ повідомили про десятки жертв серед мирного носеления, в тому числі дітей.



