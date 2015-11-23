Фігуранти справи Нємцова дали свідчення проти ймовірного організатора вбивства опозиціонера

Про це повідомило джерело, близьке до слідства, передає ТАСС.

"Вина Мухудинова в організації вбивства Нємцова підтверджується свідченнями Дадаєва і Губашева, які були надані ними із застосуванням відеофіксації", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЗМІ назвали суму гонорару за вбивство Нємцова

Також наголошується, що причетність Мухудинова до інкримінованого йому злочину підтверджується і результатами обшуків, висновками судових експертиз та іншими матеріалами кримінальної справи.

Раніше УНІАН повідомляв, що ймовірний організатор вбивства російського опозиціонера Бориса Нємцова Руслан Мухудинов, рішення про заочний арешт якого виніс Басманний суд Москви, перебуває на території Чечні.

Нагадаємо, що Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Москворецькому мосту біля Кремля.