У центрі Афін неподалік від палацу грецького парламенту вибухнула бомба - Reuters

В результаті було вибито вікна, жертв і постраждалих немає, пише Лента.ру з посиланням на Reuters.

За словами очевидців, на вулицях в одній з найжвавіших частин міста розкидані уламки битого скла. Вибух стався неподалік від площі Синтагма, розташованої перед палацом грецького парламенту. Відзначається, що поблизу знаходиться велика кількість кафе, банків і магазинів.

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Поліція приїхала на місце події після анонімного дзвінка в одну з місцевих газет. За даними правоохоронних органів, пристрій було приведено в дію представниками грецьких партизанських груп. Район події оточено.

Наголошується, що це перший такого роду напад після приходу до влади прем'єр-міністра Алексіса Ципраса.

Як відомо, лідер Коаліції радикальних лівих сил (СІРІЗА) Ципрас 21 вересня прийняв присягу в якості прем'єр-міністра Греції. За підсумками дострокових виборів у парламент СІРІЗА здобула перемогу і в коаліції з партією «Незалежні греки» сформувала уряд. Позачерговим виборам передувала відставка Ціпраса, про яку він оголосив 20 серпня.