Туреччина заявила, що біля її кордону було два військові літаки (відео)

Про це заявив один з офіційних представників турецької влади, передає Газета.ru з посиланням на Reuters.

Як зазначається, обом літакам було дано попередження не перетинати кордон країни.

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