Туреччина заявила, що біля її кордону було два військові літаки (відео)
11:48, 24 листопада 2015Світ
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До кордону Туреччини наблизилося два військових літаки, коли один з них був збитий.
twitter.com/HaberturkTV
Про це заявив один з офіційних представників турецької влади, передає Газета.ru з посиланням на Reuters.
Як зазначається, обом літакам було дано попередження не перетинати кордон країни.
Читайте такожТуреччина 10 разів попереджала російський Су-24 про порушення повітряного просторуРаніше сьогодні турецькі військові випустили заяву, згідно з якою перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.
Крім того, раніше турецька сторона виносила Росії попередження у зв'язку з порушенням повітряного простору Туреччини в ході військової операції в Сирії.
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