НАТО готує заяву щодо збитого російського Су-24 над Сирією

Про це повідомили джерела в Альянсі, передає РІА Новости.

Міноборони РФ стверджує, що весь час польоту літак перебував виключно над територією Сирії.

Раніше сьогодні генштаб Туреччини підтвердив, що два винищувачі F-16 турецьких ВПС збили на кордоні з Сирією військовий літак.

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У повідомленні на сайті Збройних сил Туреччини йдеться, що 24 листопада близько 09:20 за місцевим часом у районі Яйладаги біля кордону із Сирією був помічений і пізніше збитий літак.

Як повідомляв УНІАН, турецькі військові оприлюднили заяву, згідно з якою перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.