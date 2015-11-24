НАТО готує заяву щодо збитого російського Су-24 над Сирією
НАТО незабаром зробить заяву щодо інциденту з російським військовим літаком у Сирії.
Про це повідомили джерела в Альянсі, передає РІА Новости.
Міноборони РФ стверджує, що весь час польоту літак перебував виключно над територією Сирії.
Раніше сьогодні генштаб Туреччини підтвердив, що два винищувачі F-16 турецьких ВПС збили на кордоні з Сирією військовий літак.
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У повідомленні на сайті Збройних сил Туреччини йдеться, що 24 листопада близько 09:20 за місцевим часом у районі Яйладаги біля кордону із Сирією був помічений і пізніше збитий літак.
Як повідомляв УНІАН, турецькі військові оприлюднили заяву, згідно з якою перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.