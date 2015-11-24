Турецькі військові розповіли подробиці знищення російського Су-24

У повідомленні на сайті Збройних сил Туреччини говориться, що 24 листопада близько 09:20 за місцевим часом у районі Яйладаги біля кордону з Сирією було помічено і пізніше збито літак, повідомляє РБК.

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Літак було збито двома винищувачами F-16, які виконували патрулювання в 09:24 за місцевим часом, сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, турецькі військові оприлюднили заяву, згідно з якою перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

Нагадаємо, на кордоні з Туреччиною збито Су-24 російської авіагрупи.