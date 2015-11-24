Ердоган підтвердив, що турецькі військові збили російський Су-24

Про це повідомив кореспондент Bloomberg в Туреччині Ферджан Ялінкілідж у своєму Twitter.

#BREAKING Turkey's Presidency says the downed plane is Russian army — Fercan Yalinkilic (@FercanY) November 24, 2015

Варто зазначити, що раніше це підтвердило Міноборони Російської Федерації.

При цьому в Росії стверджують, що збитий у Сирії Су-24 "не порушував повітряного простору Туреччини, це зафіксовано об'єктивними засобами контролю".

Раніше УНІАН повідомляв, що російський військовий літак був збитий турецькими військовими у Сирії на кордоні з Туреччиною за порушення повітряного простору.