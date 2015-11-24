Ердоган підтвердив, що турецькі військові збили російський Су-24
13:01, 24 листопада 2015Світ
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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підтвердив, що військові збили російський літак Су-24 над Сирією.
REUTERS
Про це повідомив кореспондент Bloomberg в Туреччині Ферджан Ялінкілідж у своєму Twitter.
#BREAKING Turkey's Presidency says the downed plane is Russian army
— Fercan Yalinkilic (@FercanY) November 24, 2015
Варто зазначити, що раніше це підтвердило Міноборони Російської Федерації.
При цьому в Росії стверджують, що збитий у Сирії Су-24 "не порушував повітряного простору Туреччини, це зафіксовано об'єктивними засобами контролю".
Раніше УНІАН повідомляв, що російський військовий літак був збитий турецькими військовими у Сирії на кордоні з Туреччиною за порушення повітряного простору.
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