Ердоган підтвердив, що турецькі військові збили російський Су-24

13:01, 24 листопада 2015
Світ
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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підтвердив, що військові збили російський літак Су-24 над Сирією.

REUTERS

Про це повідомив кореспондент Bloomberg в Туреччині Ферджан Ялінкілідж у своєму Twitter.

Варто зазначити, що раніше це підтвердило Міноборони Російської Федерації.

При цьому в Росії стверджують, що збитий у Сирії Су-24 "не порушував повітряного простору Туреччини, це зафіксовано об'єктивними засобами контролю".

Раніше УНІАН повідомляв, що російський військовий літак був збитий турецькими військовими у Сирії на кордоні з Туреччиною за порушення повітряного простору.

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