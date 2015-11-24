Російські вертольоти не можуть евакуювати пілотів збитого Су-24 через обстріли з землі - ЗМІ

Як стверджує джерело, на яке посилається РБК, обидва пілоти живі, хоча раніше низка ЗМІ повідомляли про те, що один з пілотів загинув.

Про те, що один з пілотів військового літака, збитого Туреччиною в Сирії, захоплений озброєним загоном сирійських туркменів, повідомив кореспондент телеканалу CNN Turk з посиланням на джерела. За його даними, на пошуки двох пілотів вилетіли два вертольоти, але на землі відбуваються зіткнення.

Пізніше турецьке Dogan News Agency повідомило, що російські військові вертольоти беруть участь в пошуковій операції поряд з кордоном Сирії та Туреччини.

Один з льотчиків вже в турецькій поліції, не в полоні у сирійських туркменів, доля другого уточнюється, але обидва пілоти за інформацією турецької сторони живі, розповів РБК співрозмовник в одній російських силових структур.

Читайте такожТурецькі військові розповіли подробиці знищення російського Су-24

Літак впав в місцевості, населеній сирійськими туркменами. Раніше Туреччина заявляла Росії протести з приводу авіаударів, які наносяться по цим селищам. У Туреччині є зобов'язання щодо захисту сирійських туркменів, які є третім за чисельністю народом сучасної Сирії. Їх збройні формування борються з режимом Башара Асада.

За словами співрозмовника РБК, територію, над якою був збитий Су-24, контролює ополчення сирійських туркменів, які протистоять ісламістам з «Фронту Ан-Нусра», по яким російська авіація завдає ударів.

На початку жовтня Сирійська туркменська асамблея вже звинувачувала Росію в тому, що при бомбардуваннях населеного пункту Телль-Бісу, які Москва називала націленими на позиції «Ісламської держави», загинули 40 мирних жителів, в тому числі етнічні туркмени.

Військовий літак був збитий у вівторок вранці на кордоні з Туреччиною і впав на території Сирії. Агентство Reuters повідомляло з посиланням на турецьких військових, що льотчиків попереджали про намір відкрити по них вогонь.

Як повідомило пізніше Міноборони Туреччини, літак збили два винищувачі F-16 через порушення повітряного простору країни.

Міноборони Росії заявило, що російський бомбардувальник Су-24 був збитий «імовірно з землі, в результаті обстрілу».

«Літак перебував на висоті шести тисяч метрів. Доля льотчиків уточнюється. За попередніми даними, пілотам вдалося катапультуватися», — сказано в повідомленні російського військового відомства. У Міноборони наголосили, що літак знаходився над територією Сирії, що зафіксовано об'єктивними засобами контролю.