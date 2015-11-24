Російські вертольоти не можуть евакуювати пілотів збитого Су-24 через обстріли з землі - ЗМІ
Одного з пілотів військового літака, збитого на кордоні з Сирією, затримали. Для евакуації льотчиків були направлені два вертольоти, які не можуть приземлитися через обстріли.
Як стверджує джерело, на яке посилається РБК, обидва пілоти живі, хоча раніше низка ЗМІ повідомляли про те, що один з пілотів загинув.
Про те, що один з пілотів військового літака, збитого Туреччиною в Сирії, захоплений озброєним загоном сирійських туркменів, повідомив кореспондент телеканалу CNN Turk з посиланням на джерела. За його даними, на пошуки двох пілотів вилетіли два вертольоти, але на землі відбуваються зіткнення.
Пізніше турецьке Dogan News Agency повідомило, що російські військові вертольоти беруть участь в пошуковій операції поряд з кордоном Сирії та Туреччини.
Один з льотчиків вже в турецькій поліції, не в полоні у сирійських туркменів, доля другого уточнюється, але обидва пілоти за інформацією турецької сторони живі, розповів РБК співрозмовник в одній російських силових структур.
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Літак впав в місцевості, населеній сирійськими туркменами. Раніше Туреччина заявляла Росії протести з приводу авіаударів, які наносяться по цим селищам. У Туреччині є зобов'язання щодо захисту сирійських туркменів, які є третім за чисельністю народом сучасної Сирії. Їх збройні формування борються з режимом Башара Асада.
За словами співрозмовника РБК, територію, над якою був збитий Су-24, контролює ополчення сирійських туркменів, які протистоять ісламістам з «Фронту Ан-Нусра», по яким російська авіація завдає ударів.
На початку жовтня Сирійська туркменська асамблея вже звинувачувала Росію в тому, що при бомбардуваннях населеного пункту Телль-Бісу, які Москва називала націленими на позиції «Ісламської держави», загинули 40 мирних жителів, в тому числі етнічні туркмени.
Військовий літак був збитий у вівторок вранці на кордоні з Туреччиною і впав на території Сирії. Агентство Reuters повідомляло з посиланням на турецьких військових, що льотчиків попереджали про намір відкрити по них вогонь.
Як повідомило пізніше Міноборони Туреччини, літак збили два винищувачі F-16 через порушення повітряного простору країни.
Міноборони Росії заявило, що російський бомбардувальник Су-24 був збитий «імовірно з землі, в результаті обстрілу».
«Літак перебував на висоті шести тисяч метрів. Доля льотчиків уточнюється. За попередніми даними, пілотам вдалося катапультуватися», — сказано в повідомленні російського військового відомства. У Міноборони наголосили, що літак знаходився над територією Сирії, що зафіксовано об'єктивними засобами контролю.