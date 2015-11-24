Турецькі ЗМІ опублікували відео російських вертольотів, які вилетіли на рятувальну операцію

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Російські бойові вертольоти, імовірно, ведуть пошукову операцію над місцем катастрофи російського фронтового бомбардувальника Су-24, збитого у вівторок, 24 листопада, на турецько-сирійському кордоні.

Як повідомляв УНІАН, російський Су-24 був збитий турецькими військовими в Сирії на кордоні з Туреччиною за порушення повітряного простору.

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При цьому в Міноборони РФ стверджують, що збитий в Сирії Су-24 "не порушував повітряного простору Туреччини, це зафіксовано об'єктивними засобами контролю".