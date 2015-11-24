Турецькі ЗМІ опублікували відео російських вертольотів, які вилетіли на рятувальну операцію
12:57, 24 листопада 2015Світ
1718 0
Турецька газета Hurriyet Daily News опублікувала відео, на якому російські бойові вертольоти імовірно ведуть пошукову операцію з порятунку пілотів збитого турецькими ВВС бомбардувальника Су-24.
Увага: погана якість відео
Російські бойові вертольоти, імовірно, ведуть пошукову операцію над місцем катастрофи російського фронтового бомбардувальника Су-24, збитого у вівторок, 24 листопада, на турецько-сирійському кордоні.
Як повідомляв УНІАН, російський Су-24 був збитий турецькими військовими в Сирії на кордоні з Туреччиною за порушення повітряного простору.
Читайте такожЕрдоган підтвердив, що турецькі військові збили російський Су-24
При цьому в Міноборони РФ стверджують, що збитий в Сирії Су-24 "не порушував повітряного простору Туреччини, це зафіксовано об'єктивними засобами контролю".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter