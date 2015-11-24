У Сирії збили російський вертоліт - ЗМІ (відео)

15:32, 24 листопада 2015
Світ
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У Сирії збили російський вертоліт.

Википедия

Про це Reuters повідомили у Сирійській обсерваторії з прав людини, передає "Дождь".

"Одна з повстанських груп, що бореться з військами президента Сирії Башара Асада, заявила, що вертоліт був збитий протитанковою ракетою", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що вертоліт здійснив екстрену посадку в провінції Латакія.

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Варто зазначити, що наразі достовірність відео не підтверджена.

Російський вертоліт був збитий через кілька годин після того, як поблизу сирійсько-турецького кордону був ліквідований російський бомбардувальник Су-24.

Турецькі військові заявили, що 10 разів попереджали екіпаж російського винищувача про порушення кордону перед тим, як збити літак.

ЗМІ повідомили, що один з пілотів російського Су-24 загинув.

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