Європа більше не може приймати біженців і повинна посилити охорону кордонів - прем'єр Франції

"Це не означає, що я критикую Німеччину. Німеччина зробила свій вибір, проте вона повинна усвідомлювати всю відповідальність", - зазначив Вальс у бесіді з журналістами, передає BBC.

За його словами, Франція і Бельгія повинні припинити прийом мігрантів з очевидних причин.

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Вальс зазначив, що Франція має намір виконати своє зобов'язання по прийому до 30 тисяч біженців в 2015-2016 роках, однак підкреслив, що французи знають про те, що деякі виконавці терактів в Парижі 13 листопада прибули в країну саме в лавах мігрантів.

"Це піднімає проблему можливостей Європи з контролю за потоком біженців і реалізації рішень про контроль кордонів" - додав він.

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Нагадаємо, напередодні застрягли на кордоні між Грецією і Македонією мігранти зашили собі роти на знак протесту проти неможливості продовжити шлях далі в Європу.

Дебати з питання охорони кордонів у Європі посилилися після серії терактів в Парижі 13 листопада.

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