ЗМІ: Кількість жертв терактів у Парижі зросла до 130 осіб

Про це повідомляє BFM.

За інформацією порталу, поранений в результаті терактів 13 листопада помер сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, масові теракти сталися в Парижі увечері 13 листопада. Групи бойовиків практично одночасно влаштували вибухи смертників біля стадіону Stade de France під час футбольного матчу Франція-Німеччина.

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Також терористи захопили заручників у театрі Bataclan під час концерту Eagles of Death Metal. Інша група напала на кілька ресторанів. У результаті всіх атак 300 отримали поранення.