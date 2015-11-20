ЗМІ: Кількість жертв терактів у Парижі зросла до 130 осіб
15:08, 20 листопада 2015Світ
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Кількість жертв терактів в Парижі зросла до 130 осіб.
REUTERS
Про це повідомляє BFM.
За інформацією порталу, поранений в результаті терактів 13 листопада помер сьогодні.
Як повідомляв УНІАН, масові теракти сталися в Парижі увечері 13 листопада. Групи бойовиків практично одночасно влаштували вибухи смертників біля стадіону Stade de France під час футбольного матчу Франція-Німеччина.
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Також терористи захопили заручників у театрі Bataclan під час концерту Eagles of Death Metal. Інша група напала на кілька ресторанів. У результаті всіх атак 300 отримали поранення.
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