Ердоган: Уламки збитого Су-24 впали на території Туреччини
Уламки збитого російського бомбардувальника впали на території Туреччини, унаслідок чого було поранено двох місцевих жителів.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, передає Reuters.
При цьому він наголосив, що Су-24 підбили у той момент, коли він перебував у повітряному просторі Туреччини.
"Туреччина діяла просто, щоб захистити свою безпеку та "права наших побратимів" у Сирії", - зазначив Ердоган.
Читайте такожАнкара опублікувала докази вторгнення в Туреччину російського Су-24Раніше сьогодні американський чиновник на умовах анонімності повідомив, що російський бомбардувальник Су-24 був збитий у повітряному просторі Сирії після короткочасного перетину кордону Туреччини.
При цьому вчора в російському Міноборони розповіли свою версію інциденту з Су-24, який був збитий у Туреччині і продемонстрували карту з нібито маршрутом польоту літака.
Так, в РФ стверджують, що турецький літак нібито "не намагався зв'язатися або встановити візуальний контакт" з російським екіпажем.