Ердоган: Уламки збитого Су-24 впали на території Туреччини

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, передає Reuters.

При цьому він наголосив, що Су-24 підбили у той момент, коли він перебував у повітряному просторі Туреччини.

"Туреччина діяла просто, щоб захистити свою безпеку та "права наших побратимів" у Сирії", - зазначив Ердоган.

Читайте такожАнкара опублікувала докази вторгнення в Туреччину російського Су-24Раніше сьогодні американський чиновник на умовах анонімності повідомив, що російський бомбардувальник Су-24 був збитий у повітряному просторі Сирії після короткочасного перетину кордону Туреччини.

При цьому вчора в російському Міноборони розповіли свою версію інциденту з Су-24, який був збитий у Туреччині і продемонстрували карту з нібито маршрутом польоту літака.

Так, в РФ стверджують, що турецький літак нібито "не намагався зв'язатися або встановити візуальний контакт" з російським екіпажем.