США вважають, що російський Су-24 був збитий у небі над Сирією - Reuters

Про це заявив американський чиновник на умовах анонімності, передає Reuters.

Він зазначив, що про це свідчить тепловий слід російського бомбардувальника, зафіксований за допомогою засобів спостереження.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник, що порушив повітряний простір країни.

Також турецькі військові опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

При цьому вчора в російському Міноборони розповіли свою версію інциденту з Су-24, який був збитий в Туреччині і продемонстрували карту з нібито маршрутом польоту літака.

Так, в РФ стверджують, що турецький літак нібито "не намагався зв'язатися або встановити візуальний контакт" з російським екіпажем.