У США прокоментували заяви Росії про розміщення С-400 в Сирії

Про це заявив у середу в інтерв'ю газеті Air Force Times генерал-лейтенант Чарльз Браун, який відповідає за військово-повітряні операції в Центральному командуванні (СЕНТКОМ) збройних сил США, повідомляє ТАСС.

"Це дійсно трохи ускладнює ситуацію, і нам доведеться про це подумати, але ми продовжимо робити нашу роботу, щоб розгромити "Даеш" (ІДІЛ - УНІАН), - сказав він з приводу відправки до Сирії російських ЗРК, використавши при цьому арабську назву ІД.

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Відзначається, що в зону оперативної відповідальності СЕНТКОМ входить Близький Схід.

Браун нагадав, що міністерства оборони США і Росії підписали Меморандум про взаєморозуміння з питань запобігання конфліктних ситуацій при проведенні військово-повітряних операцій в Сирії і дотримуються досягнутих домовленостей. "У нас досить хороший зв'язок з російською стороною", - повідомив американський генерал.

Як повідомляв УНІАН, Росія перекине на авіабазу Хмеймім на сирійському узбережжі в провінції Латакія новітні ЗРК С-400.