Росія перекине в Сирію надсучасні ракетні комплекси С-400
Росія перекине на авіабазу Хмеймім на сирійському узбережжі в провінції Латакія новітні ЗРК С-400.
Про це заявив в середу глава військового відомства РФ генерал армії Сергій Шойгу, повідомляє РИА Новости.
"На авіабазу Хмеймім в Сирії перекинуть С-400", - сказав він на засіданні колегії Міноборони.
Надсучасні ракетні системи С-400 (за класифікацією НАТО-SA-21 "Growler") мають максимальну дальність ураження 400 км і здатні збивати літак на висоті до 27 км – що більш ніж удвічі перевищує крейсерську висоту пасажирського авіалайнера.
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Дальність ураження зенітно-ракетної системи покриває площу, що охоплює більшу частину Сирії, Південну Туреччину, Кіпр, східне Середземномор'я, а також частину Ізраїлю.
Як повідомляв УНІАН, за даними Daily Mail новітні зенітні ракетні системи ППО С-400 вже розгорнуті на авіабазі Хмеймім на сирійському узбережжі в провінції Латакія.
Однак в Міноборони РФ стверджували, що російських зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф" у Сирії немає, це "просто дезінформація".