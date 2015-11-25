Росія перекине в Сирію надсучасні ракетні комплекси С-400

Про це заявив в середу глава військового відомства РФ генерал армії Сергій Шойгу, повідомляє РИА Новости.

"На авіабазу Хмеймім в Сирії перекинуть С-400", - сказав він на засіданні колегії Міноборони.

Надсучасні ракетні системи С-400 (за класифікацією НАТО-SA-21 "Growler") мають максимальну дальність ураження 400 км і здатні збивати літак на висоті до 27 км – що більш ніж удвічі перевищує крейсерську висоту пасажирського авіалайнера.

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Дальність ураження зенітно-ракетної системи покриває площу, що охоплює більшу частину Сирії, Південну Туреччину, Кіпр, східне Середземномор'я, а також частину Ізраїлю.

Як повідомляв УНІАН, за даними Daily Mail новітні зенітні ракетні системи ППО С-400 вже розгорнуті на авіабазі Хмеймім на сирійському узбережжі в провінції Латакія.

Однак в Міноборони РФ стверджували, що російських зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф" у Сирії немає, це "просто дезінформація".