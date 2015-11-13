Кількість жертв аварії українського Мі-2 в Словаччині зросла до семи

Число жертв аварії українського вертольота на сході Словаччини зросло до семи осіб.

"Тіло сьомого загиблого поліцейські знайшли в ході обстеження місця аварії. Уламки вертольота були розкидані на площі 300 на 300 метрів", — заявив словацький міністр внутрішніх справ Роберт Калиняк. Читайте такожУ Держприкордонслужбі розповіли подробиці падіння українського Мі-2 у Словаччині (фото) Раніше повідомлялося про шістьох загиблих, пише Росбалт. Вертоліт Мі-2 радянського виробництва впав біля села Стретавка на сході Словаччини.

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