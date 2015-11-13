Кількість жертв аварії українського Мі-2 в Словаччині зросла до семи
23:30, 13 листопада 2015Суспільство
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Число жертв аварії українського вертольота на сході Словаччини зросло до семи осіб.
Поліцейські знайшли сьоме тіло / noviny.sk
"Тіло сьомого загиблого поліцейські знайшли в ході обстеження місця аварії. Уламки вертольота були розкидані на площі 300 на 300 метрів", — заявив словацький міністр внутрішніх справ Роберт Калиняк.
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Раніше повідомлялося про шістьох загиблих, пише Росбалт.
Вертоліт Мі-2 радянського виробництва впав біля села Стретавка на сході Словаччини.
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