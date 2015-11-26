Москва вирішила скасувати російсько-турецький саміт в Петербурзі - ЗМІ

Про це повідомило близьке до Кремля джерело, пише Коммерсант.

За даними видання, саміт планували провести в середині грудня.

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Крім цього, як зазначається, дипломатичне джерело в Москві попередило, що знищення Туреччиною за порушення повітряного простору країни російського військового літака буде "мати найбільш серйозні наслідки для всього комплексу російсько-турецьких відносин": "всі рішення щодо Туреччини, які відтепер будуть прийматися, будуть нести тінь цієї трагедії".

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник Су-24, що порушив повітряний простір країни.

Турецькі військові незабаром опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

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Сьогодні, 25 листопада, в ефірі турецького каналу Fox оприлюднили запис, на якому виразно чути попередження пілотів F-16 екіпажу російського Су-24 про необхідність змінити курс.

Крім цього, напередодні Анкара оприлюднила зображення радара, на якому видно, що Су-24 таки пролетів над півднем Туреччини, перед тим як був збитий.

У російському Міноборони виклали свою версію інциденту з Су-24 і продемонстрували карту з нібито маршрутом польоту літака. Згідно з версією РФ, це турецький винищувач нібито порушив повітряний простір Сирії, а не Су-24 вторгся в повітряний простір Туреччини.