Путін вимагає від Туреччини вибачень та грошей за знищення російського Су-24

13:16, 26 листопада 2015
Світ
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Президент РФ Володимир Путін вимагає від вищого керівництва Туреччини вибачень і відшкодування збитку за збитий російський Су-24.

REUTERS

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на церемонії вручення вірчих грамот послами іноземних держав.

«Не можу не сказати, що ми вважаємо абсолютно незрозумілими зрадницькі удари в спину від тих, у кому ми бачили партнерів і союзників із антитерористичної боротьби. Маю на увазі інцидент зі збитим турецькими ВПС російським бомбардувальником», - заявив він.

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За словами Путіна, те, що сталося в небі над Сирією два дні тому, суперечить здоровому глузду і міжнародному праву.

«Літак був збитий на сирійській території», - наполягає він.

«При цьому, до цього часу не чуємо ані виразних вибачень з вищого політичного рівня Туреччині, ані пропозицій з відшкодування шкоди і збитків, ані обіцянок покарати злочинців за вчинений злочин», - сказав Путін.

За його словами, створюється враження, що турецьке керівництво свідомо заганяє російсько-турецькі відносини у глухий кут.

«Ми шкодуємо про це», - заявив Путін.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада літак Су-24 порушив на турецько-сирійському кордоні турецький повітряний простір, незважаючи на 10 попереджень, зроблених протягом 5 хвилин, і був збитий у рамках правил ведення бойових дій двома турецькими винищувачами F-16, що патрулюють район.

Росія заявила, що літак, який впав у сирійському районі Байирбуджак, розташованому навпроти району Яйладаги турецької провінції Хатай, належить їй. НАТО підтвердило дані, надані Туреччиною щодо літака, який порушив її повітряний простір.

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