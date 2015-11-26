ЗМІ повідомили про розгортання Росією комплексів С-400 в Сирії

Зенітно-ракетний комплекс С-400, як повідомляє РИА Новости, за підтримки озброєння ракетного крейсера "Москва" повинен забезпечувати безпеку польотів російської авіагрупи в Сирії і знищувати будь-які цілі, що представляють небезпеку для неї.

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія перекине на авіабазу Хмеймім в Сирії ЗРК С-400.

Надсучасні ракетні системи С-400 (за класифікацією НАТО-SA-21 "Growler") мають максимальну дальність ураження 400 км і здатні збивати літак на висоті до 27 км – що більш ніж удвічі перевищує крейсерську висоту пасажирського авіалайнера.

Дальність ураження зенітно-ракетної системи покриває площу, яка охоплює більшу частину Сирії, Південну Туреччину, Кіпр, східне Середземномор'я, а також частину Ізраїлю.