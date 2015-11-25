У Кремлі поправили слова Путіна про перекидання ЗРК до Сирії: відправлять таки системи С-400

Ситуацію з перекиданням ЗРК в Сирію прояснив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.

"Дам пояснення: президент, виступаючи, повідомив про відправлення систем С-300. Міноборони запропонувало підвищити класність цієї системи до С-400, головнокомандувач погодився з цією пропозицією, таким чином, будуть направлятися С-400", — сказав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, Путін заявив, що "в Сирії на нашу військово-повітряну базу буде перекинуто комплекс протиповітряної оборони С-300. Сподіваюся, що цього так само, як і інших заходів - це не єдина міра, яку ми зробимо, буде достатньо для забезпечення польотів".

До цього глава міноборони РФ Сергій Шойгу говорив про перекидання ЗРК С-400.