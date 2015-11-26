Ердоган відреагував на звинувачення у підтримці "Ісламської держави"

Турецький лідер заявив, що Анкара вживає всі необхідні заходи щодо запобігання контрабанді нафти на своїх кордонах, оскільки це одне з основних джерел доходу ІД, пише Лента.ру з посиланням на Reuters.

Читайте такожПутін вимагає від Туреччини вибачень та грошей за знищення російського Су-24

Він також зазначив, що розчарований реакцією Росії, оскільки вона вийшла за рамки безпосередньої відповіді на знищення літака Повітряно-космічних сил (ПКС) РФ.

Нагадаємо, в Держдумі Туреччину звинуватили у підтримці ІДІЛ.

Крім цього, як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін зазначив, що звернення Туреччини до партнерів по НАТО у зв'язку з інцидентом з російським літаком Су-24 нагадує спробу поставити альянс на службу "Ісламській державі".