Ердоган відреагував на звинувачення у підтримці "Ісламської держави"
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вимагає від Росії доказів того, що його країна купує нафту у терористів "Ісламської держави" (ІД).
Турецький лідер заявив, що Анкара вживає всі необхідні заходи щодо запобігання контрабанді нафти на своїх кордонах, оскільки це одне з основних джерел доходу ІД, пише Лента.ру з посиланням на Reuters.
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Він також зазначив, що розчарований реакцією Росії, оскільки вона вийшла за рамки безпосередньої відповіді на знищення літака Повітряно-космічних сил (ПКС) РФ.
Нагадаємо, в Держдумі Туреччину звинуватили у підтримці ІДІЛ.
Крім цього, як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін зазначив, що звернення Туреччини до партнерів по НАТО у зв'язку з інцидентом з російським літаком Су-24 нагадує спробу поставити альянс на службу "Ісламській державі".