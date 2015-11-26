У Пентагоні прокоментували розгортання російських С-400 в Сирії: у ІД немає повітряних сил

В оборонному відомстві США розраховують, що РФ не направить комплекси С-400 на літаки антиіділівської коаліції в небі над Сирією. Про це заявила представник американського військового відомства підполковник Мішель Балданса.

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"Ми в курсі повідомлень про те, що Росія розгорне в Сирії просунуті ракетні комплекси "земля-повітря". Подібні системи ще більше ускладнять і без того складну ситуацію в небі над Сирією і не зроблять нічого, щоб просунути боротьбу з (терористичним угрупуванням) ІД, у яких немає повітряних сил", - цитують Балданса "РИА Новости".

"Ми очікуємо, що якщо Росія виконає (розгортання, - ред.) комплексів, вона буде дотримуватися нашого меморандуму про взаєморозуміння, що стосується безпеки польотів, і не направлять ці системи проти літаків нашої коаліції", - додала представник Пентагону.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія перекине на авіабазу Хмеймім в Сирії ЗРК С-400.

Надсучасні ракетні системи С-400 (за класифікацією НАТО-SA-21 "Growler") мають максимальну дальність ураження 400 км і здатні збивати літак на висоті до 27 км – що більш ніж удвічі перевищує крейсерську висоту пасажирського авіалайнера.

Дальність ураження зенітно-ракетної системи покриває площу, яка охоплює більшу частину Сирії, Південну Туреччину, Кіпр, східне Середземномор'я, а також частину Ізраїлю.