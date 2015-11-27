Reuters повідомляє про можливу зустріч Путіна і Ердогана на саміті в Парижі
Лідери Росії і Туреччини Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоган можуть зустрітися в Парижі на саміті з питань зміни клімату.
Про можливу зустріч між Путіним і Ердоганом розповіло близьке до президента Туреччини джерело, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.
Співрозмовник агентства зазначив, що час можливої зустрічі поки не встановлено.
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Згідно з повідомленням, 26 листопада Ердоган в інтерв'ю французькому телеканалу France24 заявив, що він запропонував Путіну зустрітися в Парижі під час кліматичного форуму, однак відповіді поки не отримав. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що окрема зустріч Путіна з Ердоганом «не обговорюються». Пєсков також зазначив, що не має інформації про заплановані телефонні розмови між лідерами Росії та Туреччини.
Зазначається, що Ердоган і Путін поки не обговорювали особисто інцидент на турецько-сирійському кордоні 24 листопада, коли турецькі ВПС збили російський бомбардувальник Су-24, що порушив повітряний простір Туреччини.