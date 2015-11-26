Олланд і Путін домовилися обмінюватися розвідданими - BBC
Президент Франції Франсуа Олланд за підсумками переговорів з російським президентом Володимиром Путіним заявив, що сторони домовилися про обмін розвідувальною інформацією для боротьби з "Ісламською державою".
Також лідер Франції заявив, що Париж має намір збільшити підтримку повстанців у Сирії, які борються з джихадистами, повідомляє BBC Україна.
Зі слів Олланда, у нинішнього президента Сирії Башара Асада немає місця в майбутньому Сирії.
Російський президент Володимир Путін після закінчення переговорів, у свою чергу, заявив, що Росія готова підтримати ряд повстанських груп в Сирії, проте, як зазначив Путін, сирійська армія і Башар Асад залишаються для Росії одними з головних союзників у боротьбі з терористами.
Путін підкреслив, що Росія і Франція єдині в своєму намірі знайти і покарати тих, хто причетний до катастрофи російського літака над Сінайським півостровом і нападів в Парижі.
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Олланд заявив, що президент Володимир Путін може розраховувати на підтримку Парижа після вибуху у російському літаку.
Оланд і Путін домовилися про зустрічі 17 листопада, відразу після нападів у Парижі.
Як повідомляв Кремль, сторони мали намір встановити більш тісні контакти і координацію дій між військовими і спецслужбами двох країн під час операцій в Сирії. Перед поїздкою до Москви президент Франції відвідав Вашингтон і провів переговори з президентом США Бараком Обамою.